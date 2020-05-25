Ситуация с паводком в Коми и Архангельской области продолжает ухудшаться

Пик весеннего половодья на северных реках Коми не пройден. Печору и другие артерии подпитывают талые воды. По-прежнему в шести районах сохраняется непростая паводковая обстановка.

В двух десятках населенных пунктах затоплены дома и приусадебные участки. Спасатели уже вывезли в пункты временного размещения более сотни человек. Тем, кто остался, на лодках доставляют свежие продукты и медикаменты, помогают строить защитные дамбы. Для возмещения ущерба жителям сел, пострадавших от большой воды, выделят средства из бюджета республики.

«На сегодня на контроле паводковая ситуация в шести муниципалитетах республики. Ежедневно проводятся мониторинги паводковой обстановки и подомовые обходы. В районах, где складывается наиболее сложная ситуация, работают оперативные группы Главного управления, специалисты ГИМС, Спас-Коми и воркутинского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике Коми Антон Ушаков.

Разлились реки и в Архангельской области. В регионе размыло около двухсот участков дорог и семь мостов. Всего в России этой весной от паводка пострадали 39 регионов.

Сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Красноярскому краю провели рейд по Абаканской протоке реки Енисей в краевом центре, который выявил всего лишь одного нарушителя из 12 остановленных лодок, катеров и гидроциклов.

Сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области ежедневно проводятся патрулирования водных объектов области. Очередной рейд состоялся на реке Ока, инспекторы ГИМС вместе с сотрудниками рыбнадзора проверили соблюдение законодательства по запрету плавания в местах нереста рыб и по эксплуатации маломерных судов.

С начала апреля подразделениями ГИМС МЧС России проведено более 10 тысяч рейдов по водным объектам страны.