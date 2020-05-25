Страны по всему миру начали отменять ограничения, введенные из-за коронавируса

В мире выявлено почти пять с половиной миллионов случаев заболевания коронавирусом. Но более двух миллионов человек выздоровели, и во многих странах люди постепенно возвращаются к нормальной жизни.

В Японии досрочно отменили режим ЧС на всей территории страны. В Греции на две недели раньше запланированного срока открываются таверны, кафе и бары. Также возобновляют паромное сообщение с островами, разрешили заниматься яхтингом и плаванием, а авиакомпании увеличивают число внутренних рейсов.

Новый этап смягчения ограничений начинается в Германии. В большинстве земель заработали рестораны. Отели скоро начнут принимать туристов со всей страны. В некоторых регионах можно сходить в кино или в бассейн.

Два крупнейших города Испании вступают в первую фазу снятия карантина — в Мадриде и Барселоне открыли летние веранды. Столики будут дезинфицировать после каждого клиента. Жителям разрешили встречаться с друзьями и родными, но собираться можно группами не более 10 человек.

В США, которые занимают первое место по количеству заболевших и умерших от коронавируса, о соблюдении карантинных мер уже речи не идет. На пляжах толпы отдыхающих. Социальную дистанцию никто не соблюдает.

Чехия тоже снимает коронавирусные ограничения: возобновляют работу гостиницы и пансионы, фитнес-центры и сауны, рестораны и кафе. Разрешены посещения в домах престарелых и в клиниках для инвалидов, открываются начальные классы школ, разрешается проведение общественных мероприятий с участием до 300 человек.

В Киргизии возобновляется работа общественного транспорта, разрешается открытие вещевых рынков, летних кафе и ресторанов, возобновляется работа театров, музеев, выставочных залов, и библиотек. В Бишкеке разрешена деятельность спортзалов, фитнес-клубов и бассейнов.