Гитарист Queen Брайан Мэй перенес сердечный приступ

Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй сообщил в Сети, что перенес сердечный приступ в начале мая после того, как был госпитализирован с сильной болью в спине.

В своем видеобращении он отметил, что всегда считал себя здоровым человеком, однако оказалось, что у него были заблокированы три артерии.

«Боль и стеснение в груди длились около 40 минут», - подчеркнул музыкант.

По его словам, врачи провели серьезную операцию, в ходе которой установили три стента, которые держат сосуды открытыми.

На данный момент 72-летний Мэй находится дома.