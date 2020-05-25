Очевидцы сняли момент падения крыши на человека в Свердловской области

В Сети появились кадры с места гибели жителя города Арамиль в Свердловской области. На него обрушилась крыша двухэтажного здания, которую сорвал сильный порыв ветра.

На кадрах видно, как ветер срывает кровлю здания, поднимает ее и переворачивает, после чего она падает на землю.

Всего в понедельник, 25 мая, в Свердловской области из-за ураганного ветра погибли три человека. Двое из них — в Екатеринбурге. Без света остались более 100 тысяч человек.