Очевидцы сняли момент падения крыши на человека в Свердловской области
Всего в понедельник, 25 мая, в Свердловской области из-за ураганного ветра погибли три человека.
© Видео: aramil.life, Instagram © Фото: aramil.life, Instagram
В Сети появились кадры с места гибели жителя города Арамиль в Свердловской области. На него обрушилась крыша двухэтажного здания, которую сорвал сильный порыв ветра.
На кадрах видно, как ветер срывает кровлю здания, поднимает ее и переворачивает, после чего она падает на землю.
Всего в понедельник, 25 мая, в Свердловской области из-за ураганного ветра погибли три человека. Двое из них — в Екатеринбурге. Без света остались более 100 тысяч человек.