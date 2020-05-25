ВОЗ: мир находится только в середине первой волны коронавируса

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится только в середине первой волны распространения коронавируса.

По его словам, реальное количество людей, которые были инфицированы COVID-19 в каждой стране, остается относительно малым.

«Когда мы говорим о второй волне заболевания в классическом понимании, то мы всегда имеем в виду, что у нас есть первая волна, кривая которой сама снижается, а затем, через несколько месяцев, начинается новая волна заболевания», - пояснил Райан на брифинге в Женеве.

Также он отметил, что на данный момент делать выводы рано, так как «мы можем получить второй пик в этой волне», пишет РИА Новости.

Так, подобное уже происходило в 1919 году с «испанкой», однако вероятность появления второй волны коронавируса, которая может быть связана и осложнена сезоном гриппа, возможно будет оценить позднее.

По последним данным ВОЗ, в мире были заражены 5 407 613 человек, из которых 2 168 563 выздоровели, 345 059 - скончались.