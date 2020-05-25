Названа дата ЕГЭ по русскому языку
Единый государственный экзамен по русскому языку будет проходить в два дня - 6 и 7 июля. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
|
Названа дата ЕГЭ по русскому языку
Единый государственный экзамен по русскому языку будет проходить в два дня - 6 и 7 июля. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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