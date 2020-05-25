МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок за границу

Министерство иностранных дел России советует гражданам России воздерживаться от поездок за рубеж, если они не связаны с крайней жизненной необходимостью.

В частности, получением экстренного лечения либо посещением тяжелобольных родственников.

В ведомстве отметили, что согласно данным развития эпидемической обстановки, международные поездки представляют пока повышенные риски.

«Заявления Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что после первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая», - говорится в заявлении дипведомства.

Помимо этого, несмотря на постепенное возобновление работы российских консульских учреждений, оказание консульского содействия гражданам, временно пребывающим на их территории, по-прежнему затруднено во многих странах.

Также в министерстве указали, что не стоит забывать и об ограничениях международного транспортного сообщения.

По последним данным, еще тысячи российских граждан по всему миру ожидают вывозные рейсы на родину.