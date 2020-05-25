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Три человека погибли из-за урагана в Свердловской области

Кирилл Васин
19:56 25.05.2020
Ветер валил деревья, дорожные знаки, срывал кровлю с крыш, обрушал балконы. Его порывы достигали 28 м/с.
© Видео: СК РФ по Свердловской области © Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Три человека погибли из-за урагана, обрушившегося в понедельник, 25 мая, на Свердловскую область. Также были повреждены несколько конструкций. Об этом рассказал помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков.

По его словам, следователи СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга работают на месте происшествия на производственной базе в переулке Низовом, где из-за сильного ветра упал кран, придавив работника. Он погиб.

Кроме того, в городе Арамиль с двухэтажного здания по улице 1 мая порывом ветра сорвало крышу, часть которой упала на находившегося во дворе мужчину, который также погиб. Еще один человек умер на улице Самолетной. Его ударило железной дверью, которую сорвал ураган.

Сообщается, что из-за урагана в Свердловской области без света остались более 100 тысяч человек.

«Сейчас "Свердловэнерго", "Облкоммунэнерго" и другие сетевые организации вывели 87 аварийных бригад и более ста единиц спецтехники, которым возможно, придется работать и ночью. Задача — обеспечить стопроцентное подключение потребителей к утру», — приводит «Интерфакс-Урал» слова губернатора региона Евгения Куйвашева.

Ураган обрушился на область в понедельник, 25 мая. Ветер валил деревья, дорожные знаки, срывал кровлю с крыш, обрушал балконы. Его порывы достигали 28 м/с.

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