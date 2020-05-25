Осквернивший обелиск Великой Отечественной войны в Черноголовке был задержан

«Участковые уполномоченные полиции МУ МВД России "Ногинское" установили и доставили в отдел полиции 37-летнего местного жителя, который повредил венок и раскидал цветы у обелиска воинской славы, расположенного на бульваре Золотого г. о. Черноголовка», - отметила она.

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