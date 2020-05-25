Осквернивший обелиск Великой Отечественной войны в Черноголовке был задержан
На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
© Фото: ГУ МВД России
В подмосковной Черноголовке сотрудники правоохранительных органов доставили в отделение полиции злоумышленника, который осквернил монумент Великой Отечественной войны. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Участковые уполномоченные полиции МУ МВД России "Ногинское" установили и доставили в отдел полиции 37-летнего местного жителя, который повредил венок и раскидал цветы у обелиска воинской славы, расположенного на бульваре Золотого г. о. Черноголовка», - отметила она.
На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.
Напомним, что инцидент произошел утром 23 мая.