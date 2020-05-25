В Минпросвещения назвали даты проведения второй волны ЕГЭ

Вторая волна сдачи Единого государственного экзамена начнется 3 августа, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Для желающих экзамены пройдут 3, 5, 7 и 8 августа», - добавил он.

Кравцов отметил, что 29 и 30 июня для выпускников проведут пробную сдачу ЕГЭ, которая позволит «настроить всю систему», чтобы проверка знаний прошла без сбоев.

Основная сдача экзаменов начнется 3 июля, сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что ранее Минпросвещения объявило о том, что ЕГЭ будет проведен только для тех выпускников школ, которые собираются поступать в вузы в 2020 году, остальным учащимся оценки в аттестат выставят по итогам года.