Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минпросвещения назвали даты проведения второй волны ЕГЭ

Светлана Головина
18:57 25.05.2020
Основная сдача экзаменов для выпускников стартует 3 июля.
В Минпросвещения назвали даты проведения второй волны ЕГЭ
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Вторая волна сдачи Единого государственного экзамена начнется 3 августа, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Для желающих экзамены пройдут 3, 5, 7 и 8 августа», - добавил он.

Кравцов отметил, что 29 и 30 июня для выпускников проведут пробную сдачу ЕГЭ, которая позволит «настроить всю систему», чтобы проверка знаний прошла без сбоев.

Основная сдача экзаменов начнется 3 июля, сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что ранее Минпросвещения объявило о том, что ЕГЭ будет проведен только для тех выпускников школ, которые собираются поступать в вузы в 2020 году, остальным учащимся оценки в аттестат выставят по итогам года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.05.2020, 10:58
За прошедшие сутки в РФ прибавилось 8 946 заболевших COVID-19
Дата25.05.2020, 08:00
Под круглосуточным контролем: специалисты РХБЗ продезинфицировали технику для постройки медцентра в Воронеже
Дата25.05.2020, 14:41
Стала известна судьба баскетбольных Евролиги и Еврокубка
Дата25.05.2020, 16:41
БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море после ремонта
Дата24.05.2020, 12:50
В Китае заявили о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:00 Спорт
Видео
«Каждый день работает не на него»: Камил Гаджиев о самочувствии Нурмагомедова-старшего
18:57 В стране и мире
В Минпросвещения назвали даты проведения второй волны ЕГЭ
18:35 Вопросы истории
Ушел служить добровольцем: британский ветеран рассказал об участии в Арктических конвоях
18:29 В стране и мире
Видео
Невидимый COVID-19: пульмонолог рассказал, как определить бессимптомного зараженного
18:27 В стране и мире
Видео
Роскомнадзор заблокировал десятки торгующих поддельными цифровыми пропусками порталов
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Господи, какой сильный ветер»: в Екатеринбурге ураган снес балкон многоэтажки
Видео
«Вы нам самолет сломаете»: драка на борту вылетевшего из Сочи самолета попала на видео
Дибров сдержал данное Малышевой обещание
Видео
В Ростовской области поисковики нашли запертый сейф времен ВОВ
Видео
Неадекватное поведение и оскорбление полицейских: опубликованы кадры с задержанным в Симферополе авиадебоширом
Чучело «аллигатора Гитлера» попадет в Дарвиновский музей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.