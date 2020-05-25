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«Господи, какой сильный ветер»: в Екатеринбурге ураган снес балкон многоэтажки

Кирилл Васин
18:05 25.05.2020
По прогнозу Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 25 мая, порывы ветра в Свердловской области могут достигать 28 м/с.
© Видео: ВКонтакте © Фото: ВКонтакте

В Екатеринбурге на улице Юмашева в доме 18 сильные порывы ветра обрушили балкон одной из квартир. Очевидцы выложили видео в Сеть.

На кадрах видно, как из-за ветра раскачиваются дорожные знаки и заборы. В один момент особенно сильный порыв целиком снес балкон многоэтажки.

Снимавший видео ребенок бурно реагировал на происходящие события.

«Там балкон сдуло! Господи, какой сильный ветер!» - комментировал обрушение несовершеннолетний оператор.

По прогнозу Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 25 мая, порывы ветра в Свердловской области могут достигать 28 м/с.

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