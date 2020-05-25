Астрономы обнаружили гигантское «космическое огненное кольцо»

Впервые астрономам из нескольких стран удалось получить изображение гигантской древней кольцевой галактики. Все звезды в ней вращаются вокруг огромной черной дыры, и в галактике идет такое активное образование новых космических тел, что ученые дали такому явлению название «космическое огненное кольцо».

Астрофизики из Австралии, США, Бельгии и других стран смогли объединить изображения, полученные с помощью телескопа Hubble и из обсерватории Кека на Гавайях, и получить изображения галактики, по массе своей схожей с Млечным Путем. Однако в самом центре ее - огромная черная дыра, поэтому похожа галактика на огромный пончик. Астрономы дали ей название R5519. Об открытии ученые сообщили на станицах издания Nature Astronomy.

Новая галактика находится на расстоянии примерно 11 миллиардов лет от нас. Та самая дыра в центре ее имеет диаметр в два миллиарда раз больше, чем расстояние от Солнца до Земли.

Похожая галактика была найдена в прошлом году Телескопом горизонта событий. Однако R5519, точнее, черная дыра в ее центре оказалась больше в три миллиона раз, чем аналогичный объект внутри прошлогодней находки.

Астрофизиков также удивила скорость образования новых звезд в R5519. Она производит звезды со скоростью, в 50 раз превышающей скорость звездообразования в Млечном Пути.