Невидимый COVID-19: пульмонолог рассказал, как определить бессимптомного зараженного

Доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко заявил «Звезде», что выявить бессимптомных больных коронавирусом можно только с помощью лабораторных исследований.

«Внешне без каких-либо симптомов определить зараженного нельзя», - отметил эксперт.

Он пояснил, что бессимптомного носителя COVID-19 выявляют при помощи анализов, по результатам которых определяют соответствующие антитела или возбудителя - иммуноглобулины, которые свидетельствуют о том, что в организме человека присутствует инфекция.

Согласно статистике оперштаба, в России всего заражены 353 427 человек, выздоровели - 118 798, скончались - 3 633.

В некоторых регионах страны ситуация с распространением инфекции нормализуется, из-за чего властям было разрешено начать смягчение ограничительных мер.