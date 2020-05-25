Роскомнадзор заблокировал десятки торгующих поддельными цифровыми пропусками порталов

Роскомнадзор заблокировал более 20 интернет-порталов, осуществлявших торговлю поддельными цифровыми пропусками для передвижения в режиме самоизоляции.

В ведомстве уточнили, что к одним сайтам ограничен доступ за распространение недостоверной информации, а другие фейковые ресурсы удалены. Решение принято по требованию Генпрокуратуры.

Факты продаж фальшивых электронных пропусков зафиксированы в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как оформить электронный пропуск для поездок в Москву. Сделать это необходимо с 27 мая.