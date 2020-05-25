Власти Москвы сняли еще одно ограничение по борьбе с COVID-19

В Москве с 26 мая волонтерам вновь разрешается посещать 13 столичных приютов, в которых содержатся бездомные животные. Об этом сообщил Сергей Собянин на странице своего блога.

«Потребность в помощи очевидна - более двух месяцев изоляции питомцы приютов получали только стандартный уход. Теперь же волонтеры вновь принесут им человеческое тепло и заботу», - отметил градоначальник.

Уточняется, что для безопасного посещения приютов был разработан специальный регламент, который будет действовать до полного прекращения пандемии.

Так как за прошедшие выходные ситуация с коронавирусом в Москве продолжила постепенно улучшаться, планируется дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, отметил Собянин.

По данным оперштаба, за последние сутки в России было диагностировано 8 946 случаев заражения коронавирусом, из которых 2 560 - в Москве.