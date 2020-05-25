Названа дата открытия туристического сезона в России

В России с 1 июня начнут снимать ограничения на внутренний туризм. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Приоритет - это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство системно и аккуратно начнет снимать ограничения», - сообщил Чернышенко.

Он добавил, что сначала будут открыты санатории, имеющие медицинскую лицензию. Также правительство разрабатывает правила, в соответствии с которыми будут открываться пляжи, отели, курорты, круизы и другие туристические объекты и предложения. Рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма опубликуют до 1 июня.

В то же время, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, ведомство готовит к запуску новые направления и маршруты для внутреннего туризма. В частности, речь идет о новых турах на Русскую Балтику - в Калининградскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область. Также формируются туры на Русский Север, Сибирь, Алтай, Хакассию. Будут доступны дополнительные предложения круизов по Волге, особое внимание обещают уделить Астраханской области.

Ранее Догузова попросила глав регионов страны оказать максимальную поддержку туристической отрасли. По ее словам, нужно сохранить в туризме опытные кадры и инфраструктуру.