В Петербурге проводят проверку после гибели пациентки, которую отказались госпитализировать

После смерти Марии Симоновой, к которой четырежды отказалась приезжать бригада скорой помощи, в Санкт-Петербурге началась проверка районного отделения неотложной помощи. Губернатор Александр Беглов поручил предоставить результаты служебного расследования в течение трех дней. Медиков в экстренной ситуации не дождалась их коллега, также работавшая врачом.

«Ей нужно было помочь. Должны были приехать люди, которые были обязаны это сделать и помочь. Но они этого не сделали. И в итоге получилось то, что получилось, - мы лишились единственной дочери», - рассказала Ольга Симонова, мать погибшей девушки.

Мария жила в Санкт-Петербурге одна, отдельно от родителей. 15 апреля она почувствовала себя плохо - боли в почках, тошнота, головокружение. Девушка решила вызвать неотложку. О том, что ей ответили на телефонный звонок, Мария рассказала своей подруге.

«Когда я спросила, какие есть на данный момент варианты, кроме как уколоть мне диуретик, который я сама могу принять, мне сказали, что на данный момент вариантов нет, потому что даже везти вас некуда, все больницы переполнены», - рассказала Мария во время звонка подруге за несколько дней до смерти.

Девушке предложили лечиться дома и соблюдать диету. В течение трех дней ей было то лучше, то хуже. 18 апреля она перестала отвечать на звонки, а когда родители и друзья приехали к ней домой, дверь никто не открыл. Вскрыв дверь, они обнаружили, что Мария уже мертва. Скорая к ней так и не приехала, сама до больницы она не добралась.

Официальная причина смерти - нефрит почек и сердечная недостаточность. Мать девушки написала заявления в прокуратуру и Следственный комитет, поскольку уверена, что в действиях, а точнее, бездействии сотрудников скорой помощи есть все основания для возбуждения уголовного дела. Проверку начал городской комитет по здравоохранению.

«К сожалению, гибель пациентки состоялась 18 апреля, когда мы работали с коронавирусной инфекцией менее интенсивно, чем сейчас. Поэтому говорить, что в тот период были проблемы с госпитализацией, не приходится. Даже сейчас у нас свободно 20-25% коек в учреждениях, которые оказывают экстренную помощь иным пациентам», — рассказал председатель Комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Уже известно, что с домашнего адреса Марии Симновой поступило как минимум четыре вызова в неотложку. Как правило, все телефонные переговоры с диспетчером станции записываются. Поэтому установить, действительно ли девушке отказали в помощи из-за перегруженности медиков, не составит труда.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился провести проверку станции неотложной скорой помощи Калининского района. Именно сюда звонила Мария Симонова и просила оказать ей помощь. Почему помощь ей не оказали будет известно, когда обнародуют результаты служебного расследования.