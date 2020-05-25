Глава Рослесхоза принял участие в акции «Сад Памяти»

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко принял участие в Международной акции «Сад Памяти», проведение которой приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Памятное мероприятие прошло в Дубосеково Волоколамского района Московской области, где расположен мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам». Перед началом высадок Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин в формате видеоконференцсвязи провел совещание по предварительным итогам акции. В ходе мероприятия Сергей Аноприенко посадил дерево в память о героях войны и возложил венок к мемориалу.

В посадке памятных деревьев приняли участие представители Федерального агентства лесного хозяйства, Департамента лесного хозяйства по ЦФО, ФБУ «Рослесозащита», ФБУ «Авиалесоохрана», Комитета лесного хозяйства Московской области, центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы».

Старт акции «Сад Памяти» был дан 18 марта 2020 года. Итогом же марафона должны стать 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.