Вирусолог предостерег россиян от второй волны коронавируса осенью

Вирусолог Федор Лисицын рассказал в студии «Открытого эфира» о возможной второй волне коронавирусной инфекции. По словам эксперта, не стоит исключать такой вариант дальнейшего развития событий, постаравшись по возможности подготовиться к нему заранее.

«Может случится, может не случится. С точки зрения развития известных нам инфекций, ожидать второй волны имеет смысл. С точки зрения того, будет ли она сильнее, чем первая волна, слабее или другой - мы сказать не можем. Насколько сильной она будет, сказать пока сложно. По времени - это, скорее всего, ноябрь, но это во многом зависит от погоды, состояния здоровья людей, которое сейчас немного подорвано», - поделился мыслями по теме Лисицын.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн выразил мнение о том, что вторая волна коронавируса может вновь активизироваться на территории России осенью, вместе с гриппом. Как он считает, меры жесткой самоизоляции во второй раз применяться уже не будут.