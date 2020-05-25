Бывший глава Минздрава Пензенской области осужден за изнасилование

Сосновоборский районный суд Пензенской области в понедельник, 25 мая, приговорил бывшего главу Минздрава области Владимира Стрючкова по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Он был задержан 23 мая 2019 года по обвинению в том, что 30 апреля, будучи пьяным, изнасиловал свою знакомую. Свою вину Стрючков не признал, сообщает РИА Новости.

В конце апреля 2019 года он покинул пост главы Минздрава Пензенской области, который занимал с 2012 года.