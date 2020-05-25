Концерт в онлайн-формате и статусы в соцсетях: как прошел последний звонок в условиях коронавируса

Для выпускников российских школ сегодня прозвенел последний звонок. Несмотря на коррективы, которые внес коронавирус, праздник все-таки состоялся - в новом, онлайн-формате. Интернет-акцию в 10 часов по Москве запустил лично министр Просвещения Сергей Кравцов.

Традиционный концерт в актовой зале выпускники смогли посмотреть в онлайн-формате. В качестве бонусов сюда добавились прямые эфиры с известными блогерами и музыкантами.

Вместо традиционного концерта в актовом зале - прямой эфир со знаменитыми музыкантами, ведущими и блогерами. Вместо прогулок в парке - необычные флешмобы и челленджи. По-новому прощались с учителями и наставниками сегодня и выпускники кадетских корпусов и пансионов Министерства обороны.

Не отказались все от одной главной традиции – непосредственно последнего звонка. Выпускники размещали у себя в социальных сетях видео с колокольчиками и соответствующие эмодзи.

Не обошлось и без напутствий уже бывшим ученикам. От имени руководства военного ведомства к выпускницам пансиона Министерства обороны и их наставникам обратилась заместитель министра Татьяна Шевцова, которая курирует пансион.

«Дорогие мои девчонки, не бойтесь изменений и никогда не останавливайтесь на достигнутом! Жизнь настолько многогранна, что никогда не знаешь, что может ждать впереди! Главное, быть уверенным в себе, не бояться принимать решений и двигаться к своей цели», - пожелала она.

Традиционных массовых гуляний в этом году по понятным причинам не будет. В связи с распространением коронавируса перенесли сроки сдачи ЕГЭ, а сам экзамен разрешили не сдавать тем, кто не планирует поступать в вузы.

Более подробно о том, как прошел последний звонок в онлайн-формате, смотрите в репортаже Константина Коковешникова.