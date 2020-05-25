СМИ: Песков выписан из больницы

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова фигуристка Татьянка Навка сообщила, что ее муж, проходящий лечение от коронавируса, выписан из больницы.

«Все хорошо. Спасибо большое, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то еще на неделе карантина», — рассказала Навка изданию Daily Storm.

О том, что Дмитрий Песков заразился коронавирусом, стало известно 12 мая. Позже Татьяна Навка рассказала, что также инфицирована COVID-19.