В Роспотребнадзоре рассказали, сколько продлится масочный режим

Масочный режим придется соблюдать ещё один - два месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по перспективам восстановления туристической отрасли.

Она отметила, что риск заражения все еще сохраняется. И несмотря на то, что традиционно россияне планируют свои отпуска именно на летние месяцы, все ограничения придется соблюдать.

«Главное, что нужно помнить - что в любом случае нужно будет соблюдать требования, и скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать», - отметила Анна Попова.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

Число случаев заражения COVID-19 в РФ увеличилось на 8 946 человек. Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусом составляет 353 427 человек. При этом из 8 946 человек клинических То есть в России за сутки прирост новых заболевших составил только 2,6%.