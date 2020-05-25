В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что запрет на ввоз импортного топлива спрогнозирует рост цен на бензин. Однако он отметил, что увеличение стоимости происходило бы в любом случае.
«Что бы ни происходило у нас с точки зрения каких-то распоряжений правительства, стоимость топлива для российского потребителя будет только расти. Разница лишь в том, что этот рост будет либо медленнее, либо быстрее», - сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Помимо этого, Лысаков отметил, что во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке, в то же время в России подобный механизм не работает.
В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов выступил за сбалансированные шаги в топливной отрасли.
По его словам, на данный момент для внешних поставок необходимо «запретить свой рынок нефтяных продуктов, поскольку цены на сырье были крайне низкими и в связи с тем, что из-за введенных ограничений потребление топлива сильно уменьшилось».
Напомним, что в понедельник, 25 мая, Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля до 1 октября.