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Костромская область присоединилась к международной акции «Сад памяти»

Алексей Баранов
17:02 25.05.2020
Сотрудники ОГКУ «Солигаличское лесничество» и представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» увековечили подвиг земляков посадкой 2800 деревьев.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

К акции «Сад памяти» присоединилось 1-е Солигаличское участковое лесничество Костромской области, мероприятие состоялось недалеко от города Солигалич. В память о героях здесь высадили 2800 сеянцев европейской ели.

В годы Великой Отечественной войны каждый четвертый житель Костромской области ушел на фронт, 220 костромичей стали Героями Советского Союза, 115 тысяч погибло. Из района, где состоялась акция, во время Великой Отечественной войны было призвано более 9 тысяч человек, почти половина из них не вернулись.

«Шести солигаличанам было присвоено звание Героя Советского Союза, в их честь высадили первые шесть елей», - рассказал заместитель руководителя Солигаличского лесничества Денис Баранов. 

Всего на землях лесного фонда Костромской области в рамках акции посажено уже более 160 тысяч сеянцев сосны и ели. Кроме того, в акцию вовлечены все муниципальные образования региона. На текущий момент на территории региона в рамках акции высажено более 170 тысяч штук деревьев и кустарников.

«Участие в акции “Сад памяти” - это историческое событие. Победа в Великой Отечественной войне навсегда будет жить в памяти россиян. Каждую семью коснулась эта страшная война. Поэтому участие в этой акции – это дань памяти нашим родным и всем, кто погиб, защищая мир от фашизма. Этот “Сад памяти” будет для всех жителей священным местом, куда можно прийти и рассказать своим детям и внукам о великой Победе и о той цене, которую заплатили за нее», - отметила «Волонтер Победы» Ирина Апарина.

В связи с эпидемиологической ситуацией к акции привлекается ограниченное количество человек. Участники находились на достаточном расстоянии друг от друга и были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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