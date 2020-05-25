Более половины регионов России приступили к снятию ограничений из-за коронавируса

Уже 44 региона России приступили к постепенному снятию ограничений из-за коронавируса.

В Москве и области открыли многофункциональные центры. Чтобы не возникало очередей, прием ведут по предварительной записи, а при входе посетителям измеряют температуру. На полу сделали разметку для соблюдения социальной дистанции.

Также в столице возобновил работу каршеринг. Правда, пока взять машину в аренду можно только на длительный срок — минимум на пять дней. После каждого клиента проводится тщательная дезинфекция. На следующем этапе в Москве заработают непродовольственные магазины и сфера бытовых услуг.

В Мурманской области открывают библиотеки и музеи. На улице отменили масочный режим, но в общественных местах, магазинах и транспорте маски придется надевать. Жители Нижегородской области наконец-то смогут записаться в парикмахерскую и пройтись по торговым центрам.

В Челябинской области разрешили гулять и заниматься спортом на улице. Открылись магазины с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров. Покупатели и сотрудники должны быть в масках.

В Севастополе заработал автовокзал, откуда можно добраться в другие города полуострова. Но туристов в Крыму пока не принимают.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как оформить пропуск для поездок в столицу. Сделать это необходимо с 27 мая.