Россиянам временно разрешили приобретать полис ОСАГО без техосмотра

В понедельник, 25 мая, Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в России. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон предусматривает переход к ценообразованию в сфере ОСАГО на основе рыночных принципов и конкуренции.

В частности, страховщикам предоставили право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок тарифов страхования в пределах их максимальных и минимальных значений, которые регулирует Центробанк. Помимо этого, они смогут учитывать личностные характеристики страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством.

В документе уточняется, что по-прежнему сохраняются ограничения на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО. Для удобства расчета страховой премии на официальных сайтах страховщиков будут размещены калькуляторы.

Коэффициенты страховых тарифов устанавливает ЦБ в зависимости от ряда критериев, также учитывается и сложившаяся ситуация с пандемией коронавируса.

Уточняется, что с 1 марта по 30 сентября текущего года при покупке полиса без диагностической карты страхователь обязан представить ее позже. В случае, если он не сделает этого, страховщик сможет в случае ДТП взыскать с владельца машины полную компенсацию, выплаченную потерпевшему.