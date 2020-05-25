Военная полиция России начала сопровождать гражданские колонны в Идлибе

Российские военные полицейские сопроводили гражданский автотранспорт на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Исса и Телль-Тамр.

Протяженность маршрута составила более 160 километров, сообщает Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Ранее вдоль трассы М-4 осуществлялось только патрулирование, в котором участвовали военные РФ и Турции. Мирные сирийцы вынуждены были добираться объездными путями, при этом расстояние между населенными пунктами увеличивалось до 350 километров.

Такое сопровождение российские военные будут осуществлять каждый день во встречных направлениях от Айн-Иссы и Тель-Тамра.