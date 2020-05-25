Жителям Подмосковья рассказали, как оформить пропуск для поездок в Москву

Жителям Подмосковья с 27 мая необходимо оформить электронный пропуск для поездок в Москву на сайте mos.ru. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С 23 мая на территории Подмосковья отменены электронные пропуска, при этом ранее выданные пропуска будут действовать в Москве до 26 мая включительно. Необходимость оформлять московский электронный пропуск для поездок по столице на транспорте появится с 27 мая», — сообщается на сайте ведомства.

Для поездок на своем автомобиле в столицу, или если маршрут хотя бы частично проходит через ее территорию, нужно при оформлении пропуска указать номер машины. Для поездок на метро или другом общественном транспорте к пропуску следует привязать карту «Тройка», «Стрелка» или социальную карту. Это следует сделать не позднее, чем за 5 часов до начала пути.

В министерстве добавили, что пропуск можно оформить на портале nedoma.mos.ru, при помощи СМС на номер 7377 или звонка в Единую справочную службу правительства Москвы по номеру +7 (495) 777-77-77.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 3 746 человек. Всего столичные медики с начала пандемии вылечили 53,5 тысячи инфицированных.