Дибров сдержал данное Малышевой обещание

Телеведущий Дмитрий Дибров сдержал обещание бросить курить, которое он дал Елене Малышевой.

По его словам, Малышева настаивала, что Дибров должен бросить курить и начать поддерживать здоровый образ жизни, «если хочет побывать у детей на свадьбе».

Телеведущий рассказал в эфире телеканала НТВ, что к изменениям в жизни его подтолкнул перенесенный зимой микроинсульт. После этого он пообещал Малышевой, что откажется от курения. Также Дибров перестал употреблять алкоголь и начал ежедневно измерять давление.

Ранее в эфире программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» Елена Малышева рассказала о смысле режима самоизоляции. По ее словам, самоизоляция призвана сгладить пик заболеваемости коронавирусом.