В Мурманской области в реке найдено тело пропавшей четырехлетней девочки

В Мурманской области в реке Тунтсайоки было найдено тело четырехлетней девочки, пропавшей вечером 23 мая. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Алина Александрович.

«Тело обнаружено водолазами МЧС России на дне реки примерно в 300 метрах ниже по течению от предполагаемого места падения ребенка в воду», - пояснила она в комментарии «Звезде».

Отмечается, что на место трагедии выехала следственно-оперативная группа для осмотра тела и места происшествия.

Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти девочки.

Напомним, что ранее по факту бесследного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.