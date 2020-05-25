В режиме ожидания: десятки грузовиков застряли на погранпунктах в Приморье
По предварительным данным, разрешить ситуацию должны до 1 июня.
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На пограничных пунктах в Приморском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков в результате ужесточения мер по борьбе с коронавирусом в Китае.
Отмечается, что на данный момент в страну пропускают не более 10 фур в день.
Помимо этого осложнилась ситуация после подозрения на COVID-19 у одного из водителей.
Отмечается, что на трех приграничных пунктах застряло более 500 грузовых автомобилей, многие из которых находятся в ожидании неделями.
По словам местных властей, разрешить ситуацию должны до 1 июня и все автомобили смогут попасть на территорию Китая.