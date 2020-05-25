Взгляд боли, счастья и любви: Розенбаум о судьбах солдат, прошедших горячие точки

Народный артист РФ Александр Розенбаум, будучи гостем программы «Фетисов» на «Звезде», рассказал о своих поездках в горячие точки, в ходе которых он пел свои песни военнослужащим и поднимал их боевой дух и настроение. По признанию музыканта, каждая из таких командировок принесла ему понимание тысяч людских судеб, которые читались буквально в каждом взгляде.

Певец напомнил, что всегда соглашался с тем, что главные цвета войны - черный и красный, смерть и кровь, но напомнил, что рядом с ними все же нередко находится место и более ярким расцветкам - цветам жизни, юмора, праздников и любви.

«Поэтому и глаза там разные, в зависимости от ситуации. Я никогда не видел такого количества больных глаз - больных не от температуры. Потом эти люди кричат до самой смерти по ночам. Я никогда не видел таких счастливых глаз: когда я забирался на сопку, куда и командование-то редко приезжало. Я видел счастливые глаза пацанов - вот они “духи”, вот оно небо, а вот к ним артист свалился с “гоп-стопом”, который они сами пели у себя в областях. Я никогда не видел такого количества любящих глаз - потому что, когда я пел про их дома, про их жен, они все их вспоминали, своих мам, девушек, детей, песочницы. Война - это тяжелейшее испытание человеческое», - рассказал Розенбаум.

Ранее президент России Владимир Путин в преддверии Дня Победы заявил, что отличительной особенностью русского народа является умение не жалеть себя. Глава государства рассказал, что очень часто люди задаются вопросом, как следует себя вести в критической ситуации, и отметил, что перед его глазами стоят такие примеры, как героическое поведение наших военнослужащих в Афганистане, подвиг десантников Псковской дивизии, проявивших героизм в условиях, которые казались невозможными.