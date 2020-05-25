Министр здравоохранения Красноярского края Немик заразился коронавирусом

У министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика обнаружен коронавирус. Министр находится на самоизоляции.

«У меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в легкой форме, чувствую я себя хорошо», - сообщил Немик в видеообращении, опубликованном «ВКонтакте» оперштабом Красноярского края.

Он добавил, что находится на домашней самоизоляции и проходит лечение.

В понедельник, 25 мая, Минздрав Красноярского края сообщил, что у одного из сотрудников министерства обнаружен COVID-19. В связи с этим всем контактировавшим с инфицированным работникам Минздрава, в том числе министру, было выдано постановление об изоляции на две недели.

За прошедшие сутки в России было подтверждено еще 8 946 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных в стране теперь составляет 353 427 человек.