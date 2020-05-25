Финансовые издержки: сотрудникам на удаленке могут начать возмещать расходы

Россиянам могут начать возмещать расходы при дистанционной работе. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) разработала документ, который предусматривает внесение в Трудовой кодекс новой статьи о временной удаленной работе. В ней будет расписан порядок возмещения расходов и график рабочего дня на удаленке.

«Размер компенсации работникам может составить около трех тысяч рублей в месяц. В эту сумму войдут расходы на электроэнергию, высокоскоростной интернет, телефонную связь, программы и расходные материалы (например, бумагу). Затраты будут выше, если сотруднику нужно возмещать расходы на транспорт», - передают «Известия».

Однако эта сумма может составлять и до 100 тысяч рублей, если для работы сотруднику необходимо было купить компьютер, принтер, сканер, гарнитуру, специализированные программы.

В связи с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции с конца марта многие сотрудники работали из дома. На удаленке сейчас работают и многие ведомства, сам президент РФ Владимир Путин, и школьники с учителями, которые осваивают все прелести дистанционного обучения. По мнению заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, новые профессии и формы занятости станут более востребованными.