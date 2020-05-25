Смертность в три раза ниже среднего: как в ЯНАО удалось уберечь жителей от COVID-19

Число умерших от COVID-19 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в три раза меньше средних показателей смертности по России.

На данный момент в регионе выявлены 2 092 подтвержденных случая заражения коронавирусом, 724 человека победили болезнь, шесть инфицированных погибли. Смертность составляет менее одного случая на 100 тысяч жителей.

В ЯНАО к 22 мая развернуты 869 коек для больных коронавирусом, из них 118 оснащены аппаратами ИВЛ. Это более чем в полтора раза превышает нормы для регионов, установленные Минздравом РФ. Также, по данным Роспотребнадзора, округ занимает первое место по охвату населения тестами на COVID-19, а зараженные оперативно изолируются и соблюдают карантин.

На данный момент тест на коронавирус прошли 15% жителей ЯНАО, 14 лабораторий провели более 93 тысяч исследований, пишет «360».

Ранее были названы возможные сроки начала вакцинации россиян от коронавируса. Вакцинация может начаться осенью 2020 года и занять до девяти месяцев.