В России введен временный запрет на ввоз топлива

В России временно приостановлен ввоз импортного топлива до 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню согласно приложению», - отмечается в постановлении.

Данная мера была принята с целью обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.

Напомним, что в апреле этого года председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный заявил, что Россия производит гораздо больше топлива, чем потребляет.

В то же время министр энергетики Александр Новак сообщил, что подобные антикризисные меры вводят многие страны.