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Пир во время COVID-19: СК заинтересовался организаторами вечеринок во время пандемии

Максим Кашемиров
Кирилл Васин
15:17 25.05.2020
Специалисты говорят, что хрупкое равновесие, достигнутое в борьбе с коронавирусом, может быть потеряно.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В ряде регионов России сейчас разбираются с теми, для кого, как выяснилось, нет никаких ограничений из-за коронавируса. Так, губернатор Новосибирской области распорядился принимать более жесткие меры к организаторам и участникам незаконных вечеринок. Одна из таких накануне прошла в самом центре столицы региона.

Решение об ослаблении режима самоизоляции некоторые новосибирцы восприняли как его отмену. Даже в полночь в центре города многие бары и рестораны работают на вынос, а горожане переоборудовали площади в огромные танцполы.

Между людьми не больше полуметра. О масках и перчатках даже не вспоминают. Хотя каждый день число заболевших коронавирусной инфекцией только в Новосибирске увеличивается почти на сотню. Но желание повеселиться у многих сильнее инстинкта самосохранения.

«Дистанция, маски, перчатки - это в больнице. Это ерунда все», - заявил один из новосибирцев.

В Санкт-Петербурге заведения общественного питания до конца мая закрыты. Но некоторые считают, что их это не касается. Ресторан в самом сердце Северной столицы: открыты зал и терраса, гости не имеют средств индивидуальной защиты. На вопрос о разрешающих документах съемочной группе «Звезды» указывают на дверь.

«Я не буду вам ничего говорить, вы пришли с камерой, покиньте, пожалуйста, помещение. Иначе мне придется позвонить нашему управляющему», - отвечает на вопрос о наличии разрешения на работу девушка за барной стойкой ресторана.

В Татарстане, где массовые сборы запрещены, любители быстрой езды одну из улиц превратили в гоночную трассу: машины битком, на обочинах сотни людей. Разгонять нарушающих социальную дистанцию пришлось госавтоинспекторам.

В Красноярске, который за последнюю неделю ворвался в пятерку регионов по заражению COVID-19, прошла вечеринка в самый разгар самоизоляции. Коктейли - рекой, танцы - до утра. Хотя режим ограничений еще никто не отменял. Организатором выступила известный блогер. Вход только по приглашениям. При этом сама блогер на мероприятии не присутствовала. Возможно, не хотела рисковать здоровьем.

Людскую беспечность приходится лечить уже в стенах больниц. При этом оказывать экстренную помощь все чаще нужно молодым. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся в том числе и те, кто не верил в опасность. Медики уже не просят, умоляют остаться дома. Специалисты говорят, что хрупкое равновесие, достигнутое в борьбе с коронавирусом, может быть потеряно.

«Все эти вот бессимптомные - они не только вирусоносители, они еще и вирусовыделители. При разговоре и даже при шепоте, при пении, при эмоциональном разговоре они представляют из себя человека, разбрасывающего вокруг капельки слюны с вирусом», - предупреждает вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

В Новосибирске организатор опасного отдыха уже найдет. Как и те, кто нарушил режим самоизоляции. Все поплатятся рублем - протоколы уже выписаны, а историей заинтересовался Следственный комитет.

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