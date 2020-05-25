Полет Лебедя: россияне смогут увидеть главную комету весны

Хвостатая комета Лебедь была открыта австралийским астрономом-любителем два месяца назад, и через два дня она пролетит мимо Земли на расстоянии 83,3 миллиона километров. Об этом сообщает пресс-центр Московского планетария.

Уже сейчас эту комету видно без специального оборудования. В средних широтах ее можно увидеть на северо-востоке ранним утром, а также в течение всей ночи, если смотреть на северо-запад. Помешать наблюдению могут только погодные условия или светлое небо.

В Московском планетарии отмечают, что наблюдать за Лебедем ночью можно будет до конца июня.

«С конца июня комета будет видна по утрам незадолго до восхода Солнца на северо-востоке. Перемещаться в период видимости в небольшие приборы комета будет по созвездиям Кита, Рыб, Овна, Треугольника, Персея, Возничего, Близнецов и Единорога», - рассказали сотрудники пресс-центра.

Сообщается, что в момент открытия комета не была такой красивой, как сейчас. По мере приближения к Солнцу растет ее яркость и появляется большой и красивый хвост. В планетарии Лебедя назвали «главной кометой весны».