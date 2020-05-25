Эксперт отметил заинтересованность НАТО в Договоре по открытому небу

Россия заинтересована в сохранении Договора по открытому небу (ДОН) и собирается следовать его положениям, учитывая, что европейские страны - участники НАТО заинтересованы в соглашении, сообщил «Звезде» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Европейские страны, члены НАТО, по крайней мере, привержены данному договору, и НАТО в лице как самой организации, так и целого ряда стран заявляли, что хотели бы, чтобы этот договор функционировал. Следовательно, Россия не будет в одностороннем порядке его разрушать и выходить из него», - отметил эксперт.

По словам Коротченко, РФ рассчитывает, что европейские союзники США по НАТО попытаются вразумить американского президента Дональда Трампа, чтобы тот сохранил преемственность данному договору.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из ДОН. Он также обвинил Москву в нарушении положений этого соглашения. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия намерена оставаться участником ДОН до тех пор, пока он в силе.

Договор по открытому небу - международный документ, устанавливающий режим наблюдения полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.

Был подписан в марте 1992 года представителями 23 стран - членов ОБСЕ. Согласно документу, страны-участники могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.