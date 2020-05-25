Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров

Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст ректоров и их заместителей в высших учебных заведениях и научных организациях повышается с 65 до 70 лет.

Согласно тексту закона, один и тот же человек не может занимать руководящие должности более трех сроков. В то же время трудовой договор с руководящим составом образовательных организаций должен быть заключен на срок не более пяти лет.

Данные изменения коснутся также и руководителей филиалов вузов и научных организаций.

Соответствующий закон вносит изменения в Трудовой кодекс РФ. Текст опубликован на портале правовой информации.