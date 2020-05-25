Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст ректоров повышается до 70 лет.
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Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст ректоров и их заместителей в высших учебных заведениях и научных организациях повышается с 65 до 70 лет.
Согласно тексту закона, один и тот же человек не может занимать руководящие должности более трех сроков. В то же время трудовой договор с руководящим составом образовательных организаций должен быть заключен на срок не более пяти лет.
Данные изменения коснутся также и руководителей филиалов вузов и научных организаций.
Соответствующий закон вносит изменения в Трудовой кодекс РФ. Текст опубликован на портале правовой информации.