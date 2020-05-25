От помощи людям до масштабных проектов: главное из биографии отметившего юбилей Сергея Шойгу

Биография Сергея Шойгу наполнена различными моментами, благодарностями многих людей по всей стране, заслугами. В 1995 году Шойгу, будучи в том время министром МЧС руководил операцией по спасению людей после страшного землетрясения в Нефтегорске, которое превратило в руины целый город. Тогда погибло 240 человек, но тысячи были спасены. Среди них - двухмесячная девочку Даша Ягудина, которую нашли только на четвертый день после землетрясения. В 2003 году Шойгу подарил ей плюшевого медведя, которую девушка хранит как семейную реликвию.

В доме жительницы Грозного Зины Нанаевой портрет Шойгу висит на самом видном месте. Ведь единственная встреча с ним изменила всю ее жизнь. Нанаева в то время работала в Чеченском подразделении МЧС, перевозила на КАМАЗе гуманитарные грузы и раненных.

«Познакомились мы 8 марта 2000 года. Самое опасное время, конечно, шла ещё война. Он приезжал к нам в управление, чтобы поздравить женщин. Там военные женщины были», - рассказывает бывшая сотрудница МЧС Зина Нанаева.

Тогда она попросила Шойгу отремонтировать машину, и ей подарили настоящий вездеход.

Новую службу, из которой выросло министерство по чрезвычайным ситуациям, Шойгу с 1991 года выстраивал с нуля. Знание дела и неформальный подход - этот принцип Шойгу применял на всех направлениях. И став министром обороны, он также быстро формулирует задачи и находит ответы.

Одна из первых глобальных строек на новом посту– в здании на Фрунзенской набережной, бывшем главкомате сухопутных войск, он создаёт Национальный центр управления обороной. Сюда стекается информация со всех военных частей, полигонов, радаров, кораблей, что находятся в дальних походах. А военачальники разных родов войск ежедневно выходят на прямую связь с министром, могут в онлайн- режиме решать общие задачи. Владимир Путин не раз бывал в этих стенах, следил за учениями, испытаниями новейших ракет, вместе с Сергеем Шойгу обсуждал модернизацию армии.

Именно Шойгу начинает масштабное перевооружение армии. Лучшие разработки наших ученых – гиперзвуковые ракеты, подводные атомные беспилотники, боевые лазеры уже сегодня поступает в войска. Доля современного вооружения за семь лет увеличилась в четыре раза.

Большое внимание уделяется и кадрам: возвращает в строй офицеров, попавших под сокращение, увеличивает количество мест в военных училищах, создает научные роты.

Еще одним детищем Шойгу является форум АрМИ, где собирают все технические новинки, созданные российским ВПК. По инициативе министра обороны уже шестой год проводят Армейские международные игры, объединяющие военнослужащих из более чем сотни стран.

К 75-летию Победы занимался масштабным проектом - строительством Главногоа храма Вооруженных Сил России. Изучал архитектурные планы, подбирал материалы, вплоть до облицовочных плит, вместе с художниками обсуждал рисунки барельефов и витражей. Множество раз сам выезжал на строительную площадку в парк «Патриот».

Музей «Дорога Памяти» - это тоже его идея. На стенах, что протянулись вдоль храма миллионы фотографий фронтовиков, людей, которым все мы обязаны жизнью.

Храм удалось возвести в рекордные сроки – всего за полтора года. И это в характере Шойгу – браться за то, что кажется невозможным. Недавно он поделился мечтой: однажды вернуться в Сибирь и построить на своей малой Родине целый город. Можно не сомневаться, что и этот проект будет успешным.

21 мая Шойгу исполнилось 65 лет. С юбилеем министра поздравили многие политические деятели. Сергей Шойгу возглавил российское военное ведомство в 2012 году. Благодаря его работе была проведена реформа армии, которая значительно повысила ее боеспособность.