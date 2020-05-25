В подмосковной Черноголовке неизвестный осквернил мемориал Великой Отечественной войны
На данный момент злоумышленника разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
© Видео: Вконтакте, Черноголовка | Живи с умом! © Фото: Вконтакте, Черноголовка | Живи с умом!
Местный житель подмосковной Черноголовки осквернил мемориал Великой Отечественной войны. Произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения и опубликовано в Сети.
На кадрах хорошо видно, как на площади злоумышленник подходит к мемориалу и начинает ногой крушить установленную звезду, а затем раскидывает возложенные цветы.
На данный момент поиском мужчины занимаются правоохранительные органы.
Инцидент произошел утром 23 мая.