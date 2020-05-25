Минобороны получит почти два миллиарда на оснащение отрядов «медицинского спецназа»

Минобороны РФ получит из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в объеме 1 млрд 900 млн рублей на оснащение шести автономных полевых лагерей и четырех медицинских отрядов специального назначения. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в объеме 1 млрд 900 млн рублей на оснащение шести автономных полевых лагерей и четырех медицинских отрядов специального назначения», - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что средства выделены на приобретение средств индивидуальной защиты.

Ранее медики полевого многопрофильного госпиталя, развернутого в городе Буйнакске в Дагестане, начали прием первых пациентов.

Полевой госпиталь также развернут в поселке Еруда Красноярского края.