В России спал ажиотажный спрос на недвижимость

В апреле количество ипотечных кредитов в России снизилось на 33%. Об этом в своем в релизе сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Выдача ипотеки сократилась по всей стране.

Серьезнее всего пострадали Москва, Московская область и Санкт-Петербург: в них количество ипотечных кредитов уменьшилось на 56%, 52% и 48% соответственно. В остальных регионах России выдача упала в среднем на 40%.

Однако, как отметил глава ОКБ Артур Александрович, другие сегменты розничного кредитования сократились значительнее, чем ипотечное.

«В марте поддержку ипотеке оказывал ажиотажный спрос на недвижимость. Поэтому в апреле банки предоставили значительное число кредитов, работа над которыми была начата еще до введения карантина», - цитирует его РБК.

По данным ОКБ, по сравнению с мартом выдачи ипотеки сократились на 33% по количеству и на 39% по объему. По сравнению с данными на апрель прошлого года показатель снизился на 18%: средняя сумма ипотечного кредита уменьшилась до 2,26 млн руб. В марте этот показатель составлял 2,49 млн руб.

По данным совместного отчета агентств Frank RG и «Дом.РФ», за апрель 2020 года в России выдано около 90 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 208 миллиардов рублей. Это меньше, чем в апреле 2019 года, на 17% в количественном и на 13% - в денежном измерении.