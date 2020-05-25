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«Всю жизнь на передовой»: Розенбаум рассказал о мужестве и храбрости медицинских работников

Егор Левин
13:30 25.05.2020
Музыкант поблагодарил всех медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы с болезнями, и подчеркнул, что так происходило всегда, не только во время всемирной пандемии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Вячеслав Фетисов во время беседы с народным артистом РФ Александром Розенбаумом в своей студии продемонстрировал ему фотографии медицинских работников, сутками спасающих жизни в условиях пандемии. На снимках видны кровавые борозды от масок и средств защиты, покрывающие лица медиков. Фетисов поинтересовался у гостя, который и сам в прошлом имел отношение к медицине, считает ли он их настоящими героями. Обратившись к экрану, Розенбаум поблагодарил их за тяжелый труд.

«Но я хочу сказать, что всю свою жизнь я наблюдаю вот такие лица врачей после суточных и ночных дежурств. Все врачи, которые пашут, вот в таком виде. Они - всю жизнь герои, все врачи всю жизнь вот на этой передовой. А вчера они где были? В тылу, что ли? Скорая помощь в тылу была вчера или позавчера? Они всю историю свою столетнюю на передовой. Врачи, фельдшера, медсестры и санитарки», - заявил исполнитель.

В студии «Фетисова» Розенбаум рассказал об одном из запомнившихся случаев из своей медицинской практики. Он подчеркнул, что шел учиться на врача, потому что хотел помогать людям.

«Крановщица упала из своей кабинки на кране в феврале. Упала и застряла на площадке на высоте в 40 метров. Было 28 градусов мороза, и надо было ее оттуда снимать. Мы с фельдшером могли не ехать, не лезть, это не входило в нашу компетенцию. Нам достаньте больного, мы будем его лечить. Но мы полезли. И на этих 40 метрах лечили, потому что, как оказалось, у этой девочки был сломан позвоночник. Часа три мы там были на диком холоде и на большой высоте», - рассказал Розенбаум.

Народный артист подчеркнул, что это не единственная подобная ситуация и что каждый врач сможет «похвастаться» похожей, поэтому главное, чем всегда руководствовались врачи, - это желание помогать Отечеству посредством лечения больных.

Ранее в Минздраве РФ разъяснили порядок денежных выплат заразившимся коронавирусной инфекцией медикам. Сообщается, что при инфицировании сотрудника работодатель обязан незамедлительно создать врачебную комиссию по расследованию страхового случая не более чем на четыре дня, после чего организация должна направить в Фонд социального страхования документ, на основании которого и будут производиться выплаты.

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