«Придет вместе с гриппом»: эксперты рассказали о действиях во вторую волну COVID-19

Вторая волна коронавируса может прийти в Россию осенью, вместе с гриппом. Однако меры жесткой самоизоляции, скорее всего, не будут применяться. Исключение составит только группа риска. Такого мнения придерживаются многие вирусологи и эксперты.

Например, доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн полагает, что, как в первую волну, все уже не смогут уйти на самоизоляцию - просто рухнет экономика.

«Все уже не смогут уйти на самоизоляцию, экономика рухнет. А без работающей экономики людей умрет намного больше, чем от коронавируса», - подчеркнул эксперт.

Альтштейн полагает, что от противоэпидемиологических мер во вторую волну останется только обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Своими соображениями эксперт поделился с РИА Новости.

Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев полагает, что вторая волна коронавируса уже будет больше похожа на грипп. Он также выразил надежду на то, что к этому моменту уже будет разработана и опробована вакцина.