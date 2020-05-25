Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян повременить с путешествиями за рубеж. По его словам, в данный момент единоразовое удовольствие от отдыха может оказаться несоизмеримо с возможными последствиями.

«Я прошу наших граждан не торопиться. Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену», - заявил глава кабмина.

Мишустин отметил, что в сложившейся ситуации отпуск на территории России может оказаться более подходящим и безопасным.

Ранее Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ. По его словам, в настоящий момент отмечается наименьший прирост численности заболевших за все время пандемии.