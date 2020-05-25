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В Приморье пламя охватило кровлю здания городской больницы: видео

Анна Берестовая
01:35 25.05.2020
Из загоревшегося здания медучреждения было эвакуировано больше 70 человек.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

В Приморском крае сегодня, 25 мая, в первом часу ночи случился пожар. Согласно данным МЧС, возгорание получило «Ранг № 2».

Пламя охватило городскую больницу №1 в Партизанском городском округе, располагающуюся по адресу Ленинская, дом 28.

Площадь пожара, составила 300 квадратных километров. Сообщается, что загорелась кровля приемного покоя на третьем этаже медицинского учреждения.

Из здания, по предварительным данным было эвакуировано 74 человека, включая 18 сотрудников больницы.

К тушению пожара были привлечены более тридцати человек и десяти единиц техники.

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