В Госдуме предложили сажать в тюрьму за ДТП без водительских прав

Водители-самоучки могут приравниваться к нетрезвым водителям и тем, кто покинул место ДТП. Об этом заявил инициатор законопроекта, зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. В настоящее время в Госдуме уже началась активная работа над проектом закона.

Правонарушения участников движения без прав на вождение автомобиля могут считаться умышленными. Лысаков планирует внести изменения в статью 264 Уголовного кодекса, определяющую наказание для правонарушений, которые стали причиной умышленного нанесения тяжкого вреда или смерти одного или нескольких человек.

«В частях 2, 4 и 6 статьи 264 планируется добавить пункты "В" (нарушение совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами) и "Г" (нарушение совершено лицом, лишенным права управления транспортными средствами)», - сообщил он.

Согласно настоящему законодательству, умышленными считаются нарушения ПДД, совершенные водителем, находящимся в состоянии опьянения или покинувшим место происшествия. В этих случаях статья 264 предусматривает лишение свободы на срок от трех до 15 лет в зависимости от тяжести последствий.

В интервью РИА Новости депутат отметил, что водители, нарушившие ПДД и не имеющие водительского удостоверения, должны нести такую же ответственность, как и те, кто имеет права. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии 2020 года, как только все вернется в штатный режим работы.